В Кремле опровергли информацию о наличии двух одинаковых кабинетов у Путина

В Кремле опровергли информацию о двух одинаковых кабинетах у Путина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами, 9 декабря, опроверг наличие у Владимира Путина двух идентичных кабинетов.

«У него их много в разных городах, он ими пользуется и вы все это видите», - сказал Песков журналистам, но при этом отметив, что одинаковых кабинетов у главы государства нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что для Путина якобы построили одинаковые кабинеты-двойники в разных резиденциях.

"Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда", - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что любые передвижения главы государства сохраняются в тайне.

"Что касается передвижения самолетов и так далее, самолеты компании "Россия" стоят во многих городах", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.