Психолог посоветовала, как создать новогоднее настроение в условиях пандемии

Психолог подсказала, как создать новогоднее настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год все ближе, но далеко не у всех появилось праздничное настроение. Психолог Марианна Абравитова посоветовала, где искать вдохновение, чтобы праздник удался даже в условиях пандемии.

- Прежде всего стоит обратить внимание на самых близких и черпать вдохновение у них. Последние 10 лет мы ходили куда-то в рестораны или заведения, сейчас же нужно придумать некое новшество. Но вспомните, этот праздник всегда встречался в кругу семьи, - советует Абравитова в беседе с ФАН.

Она уверена, что настроение сразу появится, если сосредоточиться на родных людях, вспомнить свои домашние традиции. А вот новости про пандемию лучше не читать, чтобы не поддаваться панике.

-Надо понимать, что есть опасность, но без фанатизма. Не читать каждое сообщение о коронавирусе. Лучше заострить внимание на действительно важных и интересных вещах: работе, хобби, семье, друзьях, - рассуждает психолог.

Тогда все тревоги отодвинутся на задний план, а хорошее настроение придет.

- Предлагаю не бояться будущего и потратить деньги на Новый год. Мы настроены на экономию, многие решили не тратиться на подарки. Это совершенно неправильно. Нужно ждать волшебства, все будет идти своим чередом, - заключила Абравитова.

По мнению эксперта, уже пора украшать жилье гирляндами, присматриваться к елочкам и новогодним игрушкам. Кстати, в этом году цена на искусственные деревья упала на 10 процентов, пишет газета "Известия".