Песков назвал неуважением к людям протесты рестораторов в Петербурге

Песков назвал "движение сопротивления" в Петербурге неуважением к людям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ресторанное "Движение сопротивления" в Петербурге. Он отметил, что это не сопротивление властям, а неуважение к людям, которых могут подвергнуть опасности.

Напомним, что в Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск).

В связи с новыми ограничениями несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

"Кремль, собственно, не может в это вмешиваться. Все-таки это прерогатива властей региона, это первое. Конечно, создание каких-то движений сопротивления, эти ресторанные движения - это, получается, сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности", - ответил Песков на вопрос журналистов.

Но при этом он подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса ресторанный бизнес во всем мире терпит потери.

"Убытки исчисляются миллиардами долларов. Другое дело, конечно, что диалог надо выстраивать. Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен", - передает слова Песков РИА Новости.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время пандемии инфекцией заразилось свыше 68 миллионов человек. Согласно последним данным оперативного штаба в России за последние сутки заразилось 26 190 человек.