Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 9 декабря, был официально опубликован список участников чемпионата России по фигурному катанию на коньках. И в списке тех, кто будет сражаться за победу у женщин - нет двух топ-фигуристок нашей страны. Евгения Медведева и Алина Загитова, ни разу не выступавшие в этом сезоне, не попали в списки тех, кто будет сражаться за места в сборной на турнире, который пройдет в Челябинске.

В женской части соревнований выступят зато даже Алена Косторная и Елизавета Туктамышева. Фигуристки из-за коронавируса пропустили пятый этап Кубка России, который прошел в Москве в прошлые выходные.

В женском одиночном катании, отметим, выступят такие фигуристки, как Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Анна Щербакова.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 22 по 27 декабря в Челябинске.