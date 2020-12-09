Посол Молдавии в России отозван на фоне скандала с контрабандой анаболиков

Молдавский посол в Москве Андрей Негуца отозван с должности после того, как на выезде из Молдавии 5 декабря был задержан автомобиль с дипломатическими номерами молдавского посольства в России, незаконно перевозившая партию анаболиков.

Как сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику такое решение было принято по инициативе министерства иностранных дел республики. «Это стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», - отметил глава молдавского правительства