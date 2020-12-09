«Яндекс» запустил беспилотную доставку еды при помощи ровера

«Яндекс» запустил беспилотную доставку еды. Заказы будет развозить робот-курьер ровер для начала в Москве и Иннополисе, который расположен под Казанью.

Робот-курьер для начала будет развозить заказы в Москве и Иннополисе

Для того, чтобы оценить работу робота-курьера необходимо выбрать ровера при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда», после чего робот заберет ваш заказ из ресторана и доставит по указанному адресу. В приложении также можно отслеживать местоположение ровера.

В приложении также можно отслеживать местоположение ровера.

Чтобы забрать заказ, нужно открыть крышку робота, и сделать это может заказчик со своего смартфона.

Заказы будет развозить робот-курьер ровер

«Яндекс» отмечает, что при возникновении проблем с заказом, доставленным ровером, действуют такие же правила возврата и компенсаций, как и в случаях с курьерами. Также в компании сообщили, что на этапе теста все заказы были осуществлены успешно.

Действуют такие же правила возврата и компенсаций, как и в случаях с курьерами

На данный момент в столице воспользоваться услугой беспилотной доставки можно в деловом квартале «Белая площадь» у метро «Белорусская». Заказы доставляются из ресторанов Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, Cheese Connection, Prime, Paul, «Марукамэ».

«Яндекс» запустил беспилотную доставку еды при помощи ровера

В Иннополисе под Казанью роверы также возят заказы из ресторанов, но планируется, что в дальнейшем их будут использоваться для помощи жителям в других повседневными делами.