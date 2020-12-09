Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на потомство Фото: Евгения ГУСЕВА

Коронавирусная инфекция нового типа не может оказать влияние на потомство. В случае, если человек выздоровел, то на его детях перенесенное заболевание никак не скажется. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян

«Нет, если человек выздоровел, прошел курс реабилитации, то на его потомстве болезнь никак не отразится», - заявил эксперт, отметив, что реабилитация для тяжелых форм заболевания коронавирусной инфекцией может длиться достаточно долго.

Напомним, накануне врач назвал простой способ снизить шанс заразиться коронавирусом. По словам иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, чтобы снизить шанс заразиться COVID-19, необходимо почаще проветривать помещения – и дома, и на работе, потому что наибольшему риску подцепить инфекцию люди подвергаются как раз в закрытом пространстве, а не на улице.