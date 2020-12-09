Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентам РФ

Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума в среду, 9 декабря, приняла в третьем чтении закон о гарантиях экс-президентам РФ и членам их семей во исполнение обновленной Конституции.

Согласно закону, экс-президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Закон имеет силу в занимаемом жилье главы государства, его служебном помещении, относится к его транспортным средствам, а также средствам связи, принадлежащим ему документам и багажу.

Правила распространяются и на членов семьи главы государства

Порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами Конституции (ее статья 93).

Так, экс-президент России, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении. Обвинение должен подтвердить Верховный суд РФ.

Лишение неприкосновенности экс-президента РФ должны принять две трети от общего числа сенаторов РФ и депутатов Госдумы.

Подобное решение должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения.