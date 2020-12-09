Минстрою предложили в 2021 году не штрафовать россиян за просроченные платежи по коммуналке Фото: Олег УКЛАДОВ

Минстрою предложили в 2021 году сохранить мораторий на пени и штрафы за несвоевременную оплату коммуналки.

С таким предложением в ведомство обратился депутат Госдумы Анатолий Выборный. От объясняет свою просьбу тем, что в стране сейчас огромное число безработных. По данных Минтруда, 4,8 млн человек не имеют занятости, а значит, постоянного дохода. Финансовой стабильности люди лишились из-за ситуации с коронавирусом.

До конца текущего года пени и штрафы за несвоевременную оплату не начисляются, это является хорошей поддержкой для россиян. В следующем году данная мера будет также актуальна, уверен парламентарий.

В Минстрое допускают, что мораторий может быть продлен как вынужденная мера, а вот коммунальщики не поддерживают инициативу.

По их мнению, поможет послабление поможет только хроническим неплательщикам, пишет газета «Известия».

За текущий год многие накопили внушительные долги по коммуналке. В 2021 году тарифы на ЖКУ обещают вырасти, все это приведет к образованию огромного пласта неуплаты. Если с января не будет введен новый мораторий, то многие тысячи должников рискуют остаться без электричества и газа, сообщает ОТР.