Мишустин подписал постановление об эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в российских регионах эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Эксперимент будет проходить два года, с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022.

Согласно документу, Министерство просвещения должно в течение десяти дней со дня вступления в силу постановления разработать и утвердить порядок отбора российских регионов для проведения эксперимента, а также за один месяц по согласованию с Минцифры утвердить дорожную карту проведения эксперимента.

Субъекты, где будет проходить эксперимент, в течение двух месяцев должны будут заключить с Минпросвещения и Минцифры соглашение о взаимодействии, а также в течение трех месяцев разработать и утвердить свою дорожную карту по проведению эксперимента.

Отмечается, что принятое постановление призвано гарантировать всем учащимся, вне зависимости от их проживания, равные условия для получения качественного образования.

«Внедрение ЦОС, о котором идет речь в постановлении, никоим образом не подменяет собой традиционный, очный формат обучения как ключевой для российской системы образования», - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.