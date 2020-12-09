Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми ситуации, когда людям не хватает денег на продукты, и потребовал обратить на такие случаи особое внимание.

Такое заявление глава государства сделал в среду, 9 декабря, в ходе совещания с членами правительства, когда задал вопрос министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о показателях самообеспеченности по основным продуктам. Глава ведомства ответил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности достигнуты.

«В целом ситуация на продовольственном рынке - она стабильная, дефицита продуктов мы не наблюдаем», - заявил министр.

Российский лидер отметил, чтобы правительство не допустило повторения ситуации подобной СССР, когда, по его словам, люди не могли купить продукты из-за дефицита, а сейчас - из-за отсутствия у них достаточного количества денег.

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно», - заявил глава государсва.