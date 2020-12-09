В России стали активней закупать оружие во время пандемии коронавируса. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Продажи гражданского оружия россиянам значительно выросли во время пандемии коронавирусной инфекции. В определенный момент спрос на данный товар даже превысил предложение. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил генеральный директор производителя стрелкового оружия ORSIS Валерий Новосёлов.

- Мы заметили значительный всплеск на рынке гражданского оружия в стране. При этом речь идет о спросе на все модели. Покупают и карабины, и охотничьи ружья в первую очередь на карабин AR-15. Большой интерес наблюдается на охотничьи карабины типа Hunter с калибром 308 Win. Спрос даже превысил возможное предложение, - объяснил он в интервью РИА Новости.

Валерий Новосёлов отметил, что спрос на гражданское оружие его компании в текущем году составил более тысячи единиц продукции. Гендиректор ORSIS предположил, что эта ситуация связана с ростом тревожных настроений, которые возникли на фоне эпидемии во всем мире.

Напомним, что «бум» на оружие и боеприпасы в России начался еще весной этого года. В столице выросли обороты оружейных магазинов.