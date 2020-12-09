Главе энергетической компании Пономареву вынесли приговор по делу о неуплате налогов на 9,7 млрд рублей Фото: Андрей МИРЕЙКО

В среду, 9 декабря, Солнечногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего глава энергетической компании Константина Пономарева, обвиняемого в многомиллиардном уклонении от уплаты налогов. По решению суда предпринимателю назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы, а также штрафа в размере 900 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, Пономарева обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей, а также покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей.

В ходе расследования было выявлено, что в десять лет назад Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счета подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей, которые перевел на собственные счета без уплат налога на прибыль и на добавленную стоимость

Еще через четыре года подконтрольная Понамареву компания передала дизельные электростанции для электроснабжения потребителей, однако при помощи мошеннических схем предприниматель пытался получить с госпредприятия «Кубаньэнерго» деньги за аренду в размере более 5,4 млрд рублей. Данная попытка была пресечена правоохранителями