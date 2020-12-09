В США за сутки выявили более 215 тысяч новых случаев коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Соединенных Штатах за минувшие сутки врачи зафиксировали более 215 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От болезни и осложнений после нее за день умерло 2 534 местных жителя. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса в среду, 9 декабря.

По информации университета, за минувшие сутки в США заразились еще 215 586 человек. На прошлой неделе в стране был зарегистрировано рекордный суточный прирост заболевших – более 227 тысячи.

С начала пандемии коронавируса в США выявлен более 15,1 миллиона инфицированных, умерли от болезни более 286 тысяч человек, полностью выздоровели 5,7 миллиона.

По всему миру на сегодняшний день коронавирусную инфекцию подхватили более 68 миллионов человек, погибли более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19 пациентов.

Как сообщал сайт Kp.ru, в России за последний день врачи выявили 26 190 новых случаев коронавируса во всех регионах государства. Также зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки после заражения коронавирусом полностью выздоровело 26 266 россиян.