Аэропорт Чебоксар станет современнее

Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько поддержала проект. Он признан приоритетным, и это позволит компании «МАЧ» вплоть до 31 декабря 2022 года получать нефинансовые меры поддержки от правительства республики.

Что изменится? Во-первых, пристроят дополнительное здание со стороны перрона и привокзальной площади. Это сразу позволит увеличить пропускную способность аэропорта » до более чем 200 человек в час. Республика поставила своей задачей мощный экономический рывок - значит, сообщение с другими регионами, Центром, зарубежными коллегами тоже в разы вырастет. И этому нужно способствовать.

Реконструируют рулежную дорожку и перроны. Летное поле станет просторнее, следовательно, сможет принять большее количество самолетов в одно и то же время.

Как будет выглядеть аэропорт "Чебоксары", решили всем миром: жителей республики приглашали участвовать в обсуждении его экстерьера.

На реконструкцию отводится два года: она должна быть начата и закончена до конца 2022 года.