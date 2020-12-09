Армения и Азербайджан при посредничестве РФ проведут переговоры о демаркации границы Фото: REUTERS

Ереван и Баку при посредничестве Москвы проведут переговоры о демаркации границы. Об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян, уточнив, что переговоры должны состояться до конца текущего года.

Глава правительства Армении отметил, что на данный момент по всей линии границы в Сюникской области работает межведомственная группа, готовятся юридические документы. «До конца года при посредничестве российских коллег будут переговоры между Арменией и Азербайджана для решения вопросов демаркации границы», - заявил он.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе был подписан главами Армении, Азербайджана и России 9 ноября, и вступил в силу 10 ноября. При этом Баку и Ереван останавливаются на занимаемых ими позициях. Согласно договору, до 20 ноября Азербайджану возвращался Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.