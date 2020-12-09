Патологоанатома Боткинской больницы Паклину отправили под домашний арест по делу о взятке

Патологоанатома Боткинской больницы Паклину арестовали по делу о взятке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве Пресненский суд поместил под домашний арест заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

- Оксану Паклину в рамках расследования дело о крупной взятке отправили под домашний арест на срок до 7 февраля следующего года, - рассказала она в интервью агентству ТАСС.

До этого суд также арестовали до 7 февраля другого фигуранта данного дела – гендиректора «Центрального национального биобанка» Алексея Подлубного, которого задержали по делу о даче взятки. Паклину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статье о получении взятки в особо крупном размере.

Заведующая отделением клиники является доктором медицинских наук. Паклина написала более сотни научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством защищено семь кандидатских и одна докторская диссертации. Она также является главным научным сотрудником отделения патологической анатомии Института хирургии имени Вишневского.

Комментарий Департамента здравоохранения Москвы

В связи с сообщениями в СМИ о задержании сотрудника патологоанатомического отделения Боткинской больницы, сообщаем.

Департамент не связывает задержание сотрудника и предъявляемые к ней претензии правоохранительных органов с деятельностью больницы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и в полной мере заинтересованы в установлении причин произошедшего.