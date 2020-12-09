Российский пилот «Формулы-1» Мазепин извинился за скандальное видео Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский гонщик команды Haas «Формулы-1» Никита Мазепин извинился за скандальное видео, которое появилось на его странице в социальной сети Instagram.

На опубликованных кадрах пилот он едет в автомобиле с некой девушкой, к которой в шутку начинает приставать. Ролик позже удалили, однако пользователи сети успели распространить видео и подвергли гонщика жесткой критике за то, что он выставляет подобные вещи на всеобщее обозрение.

В интернете даже появилась петиция, в которой люди призвали исключить Никиту Мазепина из чемпионата «Формулы-1» из-за скандального видео.

Российский пилот «Формулы-1» Мазепин извинился за скандальное видео. Фото: скрин из видео

Сам гонщик чуть позже извинился за свое поведение и пообещал извлечь из сложившейся ситуации уроки. Об этом он написал в Twitter в среду, 9 декабря.

- Я приношу извинения за свои недавние действия, за неприемлемое поведение и публикацию этого в социальных сетях. Прошу прощения за замешательство, которое вызвал у команды Haas. Как пилот «Форумулы-1», я обязан придерживаться более высоких стандартов. Я признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, я сделаю надлежащие выводы с данной ситуации, - написал Мазепин.

Кстати, девушка, ставшая участницей пикантного видео, вступилась за гонщика, и призналась, что сама опубликовала ролик в его Instagram. Девушку пояснила, что давно дружит с Мазепиным, и попросила не воспринимать это видео серьезно.

Напомним, что накануне в скандал из-за опубликованного в сети интимного видео попал российский футболит Артем Дзюба. Оказалось, что спортсмен обратился в ФСБ из-за вымогательства у него пяти миллионов долларов. Разместивший интимное видео спортсмена преступник требовал эту сумму, угрожая публикацией записи в интернете.