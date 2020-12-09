Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19 Фото: REUTERS

Власти Москвы объяснили, как личные данные переболевших коронавирусом могли попасть в сеть. Это произошло вследствие человеческого фактора, заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

- Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам, - пояснил Лысенко

Он добавил, что взлома или какого-либо другого вмешательства в работу информационных систем не было.

Сейчас столичные власти проводят проверку по факту утечки. По результатам этой проверки будут приняты меры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что персональные данные нескольких сотен тысяч москвичей, переболевших COVID-19, оказались в открытом доступе. Речь идет о личных сведениях, которые включают в себя фамилии, имена и отчества пациентов, а также адреса по которым они проживают, и информацию об их болезни.