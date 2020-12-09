Россельхознадзор запретил импорт томатов и перца из Узбекистана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор запретил импорт на территорию России томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана, поскольку в продукции обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов. Запрет начнет действовать с 11 декабря этого года, говорится в сообщении ведомства в среду, 9 декабря.

Специалисты объяснили, что вирус был найден в плодах, поступивших от узбекского производителя из Кашкадарьинской области, во время фитосанитарного контроля.

- Для сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения вируса в России Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана, - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов и яблок из Азербайджана, поскольку в продукции обнаружили южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Запрет начнет действовать с 10 декабря.