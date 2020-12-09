Госдума приняла в первом чтении закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Государственная дума в ходе пленарного заседания в среду, 9 декабря, приняла в первом чтении резонансный проект закона о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении российских средств массовой информации.

Документ вводит статус «владельца информационного ресурса, который причастен к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и гражданина России». Генпрокурор и его заместители по согласованию с российским министерством внутренних дел смогут присваивать данный статус владельцу интернет-ресурсов, допускающего дискриминацию в отношении материалов отечественных СМИ.

Под действие законопроекта попали крупные ресурсы в сети: YouTube, Facebook и Twitter. В случае принятия закона Роскомнадзор получит право частично или полностью ограничивать доступ к ним, а также замедлять их трафик. Нарушителям в будущем могут грозить также штрафы, однако соответствующие поправки в Госдумы пока что не внесли, пишет ТАСС.