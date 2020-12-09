На Украине вводят строгий карантин Фото: REUTERS

В связи с распространением коронавирусной инфекции на Украине вводится строгий карантин, который будет действовать с 8 по 24 января включительно. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы примем решение относительно дополнительных ограничений в следующем году ... Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения», - заявил глава украинского правительства.

Премьер сообщил, что в период действия жестких карантинных мер будет запрещена работа учебных заведений, за исключением детских садов и спецучреждений. Также запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий, работа развлекательных заведений и любых рынков.

Напомним, в конце ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинское правительство «как можно быстрее» ввести локдаун на три-четыре недели. По его словам, в стране сложилась негативная ситуация с распространением коронавирусной инфекцией. За день до его заявления в незалежной зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Тогда выявили 15 331 новых случаев инфицирования за сутки.

По данным Worldometers, на Украине зафиксировано более 832,7 тысяч случаев заражения коронавирусом, и свыше 13,9 жертв инфекции.