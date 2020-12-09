Виталий Милонов предложил сажать наркоманов в тюрьму

Депутат Виталий Милонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить наказание для россиян, употребляющих наркотики. По мнению политика, наркоманов необходимо отправлять в тюрьму, поскольку они подвергают опасности жизни и других людей.

«Это моя инициатива. Она связана с тем, что после вступления в Совет Европы употребление наркотиков было декриминализовано. Но по сути своей употребление наркотиков является свидетельством нарушения не только административного, но и уголовного закона», - цитирует Милонова телеканал «360».

Депутат выразил уверенность, что штрафы за употребление наркотиков – слишком мягкое наказание.

Напомним, ранее глава проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить штрафы за потребление наркотиков с 4-5 тысяч рублей до 20-30 тысяч. По мнению общественника, это поможет сдержать зависимых людей от употребления запрещенных веществ в общественных местах, передает телеканал RT.