Путин объяснил причину роста цен на сахар, хлеб и муку в России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин видит в росте цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку попытку подогнать внутренние цены под мировые. Увеличение стоимости продуктов в стране не обусловлено пандемией коронавируса, сообщил глава государства в среду, 9 декабря, в ходе совещания по экономическим вопросам.

Владимир Путин отметил ухудшение социально-экономической обстановки в России, подчеркнув, что доходы жителей страны упали, рынок труда испытывает серьезную нагрузку, а цены на базовые продукты растут.

- К сожалению, доходы в этом году действительно снизились. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица, однако что делать с другими показателями, в частности с ростом цен прежде всего на базовые продукты питания?, - обозначил проблему глава государства.

Российский лидер потребовал оперативно реагировать на негативную динамику цен на продукты в России, а также при принятии решений учитывать интересы предпринимателей.

Как сообщал сайт Kp.ru, Владимир Путин на сегодняшнем совещании также назвал реальной задачу к концу следующего года снизить безработицу до уровня прошлого года, и потребовал от правительства конкретных мер по данному вопросу.

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