Причина смерти Александра Самойлова: актер умер в результате продолжительной болезни

Александр Самойлов. Фото: сайт МХАТ им. Горького
В возрасте 68 лет умер актер Александр Самойлов. Об этом в среду, 9 декабря, сообщается на сайте МХАТ им. Горького, где причиной смерти артиста назвали продолжительную болезнь.
«В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам ... Увы, помешала продолжительная болезнь», - говорится в заявлении театра.
Как уточнили во МХАТ им. Горького в последние месяцы Самойлов готовился к двум премьерам в театре. В постановке по чеховскому «Вишневому саду» он должен был играть Фирса, а в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина должен был появиться в образе юродивого Карпа и Архиепископа Иона.
Как писал сайт kp.ru, смерть актера прокомментировала поэтесса Мария Ватутина. По ее словам, из жизни ушел артист с большой буквы, актер «по природе, по генам, на молекулярном уровне».