МИД России: «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на санкции США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона не сомневается в том, что «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на возможное расширение санкции со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в среду, 9 декабря, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков во время беседы с журналистами.

- Я не сомневаюсь в том, что газопровод достроят, и он станет вкладом в восстановление конструктивной повестки дня в отношениях между Россией и странами Евросоюза. Такой конструктивной повестки сегодня очень не хватает. Сам факт, что санкции пытаются внедрить в закон о военном бюджете, отражает полное изменение предоставления о нормальности в США, - подчеркнул Сергей Рябков.

Замглавы министерства иностранных дел отметил, что речь идет о попытках вытеснения конкурентноспособного российского природного газа и замещения его более дорогостоящим американским сжиженным газом, который, по словам эксперта, уступает российскому во многих отношениях.

Сергей Рябков добавил, что вопрос еще заключается в том, насколько суверенны союзники Соединенных Штатов в принятии соответствующих решений.

Напомним, что проект согласованного Конгрессом США военного бюджета на грядущий год включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».