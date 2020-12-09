Путин: меры поддержки бизнеса в условиях пандемии в целом сработали

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меры поддержки бизнеса в России в условиях пандемии коронавирусной инфекции в целом сработали. Такую оценку дал российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Российский лидер напомнил, что меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса исходили из критерия поддержки тех, кто несёт ответственность за трудовой коллектив. По его словам, именно такой подход позволил «во многом минимизировать негативное влияние эпидемии».

Путин также отметил, что кабмин принял решения правильно и своевременно, что сыграло свою роль. «В целом эти меры сработали. После пиковых значений августа безработица начала снижаться», - отметил он.

При этом, как писал сайт kp.ru, глава государства назвал реальной задачу к концу 2021 снизить безработицу до уровня прошлого года, потребовав от правительства конкретных мер.