Победители конкурса «Вкусы России»: Мичуринские яблоки, карельская форель и вина Кубани

Вкусно поесть каждый любит. Одним нравятся сладости, другим - копчености, третьим - сыры или рыба.

Этой осенью, 7 октября 2020 года, в нашей стране стартовал Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», инициированный Минсельхозом России. Всего поступило 508 заявок от брендов из 79 регионов страны по восьми Федеральным округам.

Итоги конкурса объявили 8 декабря в здании Минсельхоза России. Церемонию открыл Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, модератором церемонии выступила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

По словам Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, проект позволил по-новому взглянуть на локальные российские продукты и по сути сформировать уникальную «гастрономическую карту» нашей страны. «Задача конкурса по выявлению «сильных» и узнаваемых региональных брендов стала важнейшей частью исполнения соответствующего поручения Президента. Проведение конкурса «Вкусы России» в перспективе в том числе позволит решить ряд смежных задач. Это увеличение объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами, развитие экспортного и туристического потенциала регионов страны, и конечно, популяризация российских брендов, повышение их узнаваемости и востребованности у потребителей», - заявил глава Минсельхоза.

Победители не только прославятся, но ещё и получат новые возможности для продвижения своих локальных брендов.

В народном голосовании, проходившем с 19 ноября по 2 декабря 2020 года, за лучшие продукты отдали голоса более 1 миллиона интернет-пользователей по всей России. Выбором народа стали региональные бренды - Сыры Подмосковья, Бурятские буузы (позы) и Дагестанская баранина.

В остальных семи номинациях победителей выбирала экспертная конкурсная комиссия. Некоторые ее представители приехали на церемонию, чтобы лично открыть конверты с наименованиями победителей. Среди них, к примеру, мичуринские яблоки, карельская форель, вина Кубани, белевская пастила, казанский чак-чак, вологодское масло и другие. Подробная информация – на сайте вкусыроссии.рф.

Благодаря конкурсу удалось создать беспрецедентно масштабную карту вкусов России. Впервые на общероссийском уровне собран такой объем данных об основных продовольственных региональных брендах страны.

Победители конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. Также на сайте вкусыроссии.рф будет сформирован каталог региональных брендов, с которым люди смогут не только с легкостью находить и изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но также использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.Минсельхоз России планирует сделать конкурс ежегодным, что в том числе позволит регионам, не принимавшим участие в 2020 году, заявить о своей продукции в следующем году.