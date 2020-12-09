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Коронавирус Covid-19

Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса

Препарат не получил лицензию в стране
Ксения АНУФРИЕВА
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Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса

Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции приняли решение отказаться от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что препарат не получил лицензию в Турции, пишет в среду, 9 декабря, газета Habertürk.

- Российская вакцина является аденовирусным препаратом. Проблема возникла из-за соответствия GLP - Надлежащей лабораторной практике. Российская вакцина ей соответствовать не могла. Поэтому ВОЗ и мир не сможет ее закупать, - заявил Фахреттин Коджа. По словам министра, в Турции российский препарат также не получил лицензию.

Напомним, что в Москве уже стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной от центра Гамалеи «Спутник V». На бесплатную вакцинацию москвичи могут записаться в один из 70 пунктов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как чувствуют себя добровольцы, которые решились испытать на себе вакцину от коронавируса в центре «Вектор». Состояние волонтеров хорошее, врачи не зафиксировали у них каких-либо осложнений или жалоб.

Распространение коронавируса в мире