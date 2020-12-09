Сергей Нарышкин рассказал о записке Сталину, запустившей проект разведки «Enormous» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший сотрудник научно-технической разведки Первого главного управления КГБ СССР, а ныне Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о том, как советская разведка добывала секреты атомной бомбы. В колонке для kp.ru он подробно описал все этапы развития советского атомного проекта.

Так, переломным моментом стала подготовленная в марте 1942 года для Сталина докладная записка о зарубежных разработках ядерного оружия. Этот документ составили разведчики Фитин, Овакимян и Квасников. В нем говорилось о том, что в 1939 году во Франции, Англии, США и Германии развернулась интенсивная работа по разработке метода применения урана для новых взрывчатых веществ.

Не дожидаясь ответа на эту записку от «Инстанции», как в советских спецслужбах именовали высшее руководство СССР, начальник разведки Павел Фитин направил резидентам в Лондоне и Нью-Йорке новые задания.

- В Центр поступают сообщения, что Белый дом выделил крупные ассигнования на чрезвычайно секретные научные проекты по созданию атомной бомбы. Аналогичные проекты осуществляются в Великобритании и Германии, - написал Фитин.

Именно с этого момента работа советской разведки по зарубежным атомным проектам получила название «Enormous» («Энормоз»), в переводе - гигантский/ужасный. Впрочем, название вполне соответствовало замыслу этих проектов.