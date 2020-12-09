С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету Фото: Иван ПРОХОРОВ

С космодрома Плесецк выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты в рамках учений стратегических сил.

Пуски ракет в среду, 9 декабря, выполнили российские ракетные войска стратегического назначения, экипажи стратегических ракетоносцев дальней авиации, Воздушно-космические силы и экипаж подводного крейсера. Об этом сегодня сообщили журналистами представители Министерства обороны России.

- Сегодня прошли учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, ракеты подводной лодки и крылатых ракет большой дальности. Пуски прошли в рамках учений стратегических сил с космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также военными самолетами с аэродромов Энгельс и Украинка, - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается также, что ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой.