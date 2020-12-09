Песков прокомментировал отказ Турции от закупки российской вакцины от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Результаты многочисленных тестов и испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции доказывают ее эффективность, надежность и безопасность. Отечественные препарат может сыграть важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал новости об отказе Турции от закупки российской вакцины «Спутник V» в среду, 9 декабря.

- Могу однозначно сказать, что испытания говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в противодействии коронавирусу, - подчеркнул официальный представитель Кремля в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт Kp.ru, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сегодня сообщил, что его государства приняло решение отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия GLP. В Турции российский препарат не получил лицензию.