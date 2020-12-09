Кому не стоит делать прививку от коронавируса, рассказал британский врач Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции не следует тем, у кого есть сильная аллергия на лекарственные препараты, поскольку прививка может вызвать реакцию организма. Об этом рассказал медицинский директор национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Повис.

«Как обычно происходит с новыми вакцинами, национальный медицинский регулятор (MHRA) рекомендовал в качестве предупредительной меры не делать эти прививки людям с историей аллергических реакций», - отметил эксперт

Повис сообщил, что после прививки вакциной компаний BioNTech и Pfizer у двух медработников проявилась серьёзная аллергия. По его словам, ранее у них была серьёзная история аллергических реакций, на данный момент они чувствуют себя хорошо и восстанавливаются.

Напомним, днем ранее, 8 декабря, Великобритания первой из западных стран начала масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как писал сайт kp.ru, первой прививку вакцины BioNTech и Pfizer вне клинических исследований получила 90-летняя жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, Маргарет Кинана. Также одним из первых привился 81-летний Уильям Шекспир из Уорикшира.