Российского посла вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российского посла Анатолия Викторова вызвали в министерство иностранных дел Израиля после интервью местной газете Jerusalem post, в которой он сказал, что обстановку в регионе дестабилизирует не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт. Об этом внешнеполитическое ведомство Израиля сообщило на своем сайте в среду, 9 декабря.

- Руководитель политико-стратегического департамента МИД Алон Бар сегодня вызвал на встречу посла России Анатолия Викторова. Он категорически возражает против высказываний посла РФ, опубликованных вчера в газете, - говорится в сообщении.

В данном интервью посол сказал, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе. Представитель израильского МИД отметил, что такие слова «не отвечают реалиям Ближнего Востока».

Анатолий Викторов в свою очередь заявил, что намерен направить газете письмо с разъяснением своей позиции, поскольку журналисты неточно передали некоторые из его высказываний.