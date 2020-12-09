Бомбардировщик Ту-160 выполнил пуск ракеты в рамках учений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России прошли учения стратегических сил, в рамках которых ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС дальней авиации, боевые расчеты космодрома Плесецк и крейсер Северного флота выполнили пуски баллистических и крылатых ракет. Ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой, говорится в сообщении Министерства обороны России в среду, 9 декабря.

Отмечается, что учебно-боевые пуски сегодня прошли с испытательного космодрома Плесецк и из акватории Баренцева моря. Бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуск ракет с аэродромов Энгельс и Украинка.

Учения прошли под руководством верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. В военном ведомства отметили, что все цели, которые были поставлены в рамках тренировки, войска успешно выполнили.

Как писал сайт Kp.ru, в рамках данных учений стратегических сил с космодрома Плесецк выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты.