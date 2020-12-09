Роспотребнадзор оценил ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничительные меры, введенные властями Санкт-Петербурга для противодействия распространению коронавирусной инфекции, адекватны сложившейся в городе эпидемиологической ситуации. Об этом в среду, 9 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

- Меры безопасности совершенно адекватны сегодняшней ситуации. Главное, чтобы они четко соблюдались, а контроль за ними был неукоснительным, - подчеркнула главный санитарный врач России.

Анна Попова отметила, что ситуация с пандемией коронавируса в Санкт-Петербурге в настоящее время управляемая, уровень заболеваемости в городе стабилизировали, однако необходимо принять все необходимые меры, чтобы он снижался в дальнейшем.

В настоящее время в Санкт-Петербурге на фоне эпидемии действует режим обязательной самоизоляции для пожилых жителей. Работодателей обязали перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Заведения общественного питания в городе не работают по ночам, полностью запрещено работать заведениям в зданиях торговых центров, включая фудкорты. Все спортивные мероприятия проходят без зрителей.