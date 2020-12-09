Госдума приняла в первом чтении поправки о митингах в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума России в ходе пленарного заседания в среду, 9 декабря, приняла в первом чтении проект закона, которые вносит поправки о митингах, в том числе запрещает иностранное финансирование публичных мероприятий.

Инициативой предлагается определить порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия. В частности, документ обязывает организатора протеста при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать деньги. Закон вводит запрет на финансирование митингов иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, россиянами младше 16 лет и анонимными жертвователями. Документ уже получил поддержку российского правительства.

В пакет принятых в первом чтении поправок также входит запрет митинговать у зданий экстренных служб, возможность отмены митингов из-за угрозы чрезвычайной ситуации и запрет освещающим митинги журналистам непосредственно принимать в них участие.