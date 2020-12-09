Ширвиндт рассказал о своем самочувствии, после выписки из больницы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Ширвиндт совсем недавно покинул стены больницы №52 в Москве, там худрук театра Сатиры лечился от коронавируса. Оказавшись дома, знаменитый актер поделился новостями о своем самочувствии.

- Хватит, надоело. Пора на работу, - заявил Александр Анатольевич сайту mk.ru.

86-летнего пациента вместе с супругой выписали из больницы во второй половине дня 9 декабря.

Говоря о самочувствии супруга худрука отметила, что оно стабильное.

- Иначе нас не выписали бы. Мы очень довольны, нас быстро поставили на ноги, - сказала Наталья Белоусова.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября худрук Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт попал в реанимацию «коронавирусной» больницы в Москве.

Их сын сообщил, что болезнь у отца протекает в легкой форме, а у мамы – в бессимптомной. У Ширвиндта наблюдались кашель и высокая температура.