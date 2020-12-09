Палачи заразились коронавирусом во время казни в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палачи в американской федеральной тюрьме заразились коронавирусной инфекцией после казни заключенного в штате Техас. Об этом в среду, 9 декабря, пишет издание Daily Mail.

Казнь состоялась еще в ноябре, но о заражении палачей стало известно только после того, как двое заключенных из данной тюрьмы подали в суд на генпрокурора США за несоблюдение карантинных мер.

Речь идет о казни при помощи смертельной инъекции 49-летнего Орландо Холла в Индиане, который в 1995 году был обвинён в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней американки и приговорен к смерти. Сообщается, что на момент казни, куда прибыли десятки людей, около 75 заключенных и сотрудников федеральной тюрьмы были заражены коронавирусом. После приведения приговора в силу количество инфицированных увеличилось до 200.

После данного инцидента двое заключенных исправительного учреждения подали в суд, призывая временно приостановить смертные казни на фоне пандемии коронавируса. Адвокаты осужденных подчеркнули, что на казни приходят посмотреть слишком много людей, что значительно повышает риск заражения. Отмечается, что подавшие в суд иск заключенные к смертной казни не приговорены.

Орландо Холл стал восьмым человеком, казненным с тех пор, как администрация Дональда Трампа возобновила федеральные казни в июле после 17-летнего перерыва.

Напомним, что в США за минувшие сутки зафиксировали более 215 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От болезни и осложнений после нее за день умерло 2 534 местных жителя.