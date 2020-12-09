Девушка подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены

Женщина подала в суд на мужчину, который восемь лет не берет ее в жены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26-летняя жительница Замбии подала в суд на своего возлюбленного за то, что тот не берет ее замуж. Гертруда Нгома пожаловалась, что за восемь лет отношений Герберт Салалики так и не сделал ей предложение.

За это время у пары уже успел родиться ребенок. Причем Гертруда с ребенком живет у своих родителей, в то время как мужчина продолжает жить один. Ситуация осложнилась еще и тем, что Гертруда начала подозревать Герберта в измене.

Судя по всему, такое положение дел окончательно надоело девушке и она решила взять все в свои руки. Правда, не нашла ничего лучше, как напрямую обратиться в суд, пишет Tuko.

- Он всегда относился к нашим отношениям несерьезно, поэтому я привела его в суд. Я заслуживаю того, чтобы узнать, какое будущее у наших отношений и что мне делать дальше, - объяснила женщина.

Мужчина в свое оправдание заявил, что у него попросту нет денег на свадьбу. Кроме этого, он обвинил девушку в том, что она не уделяет ему достаточно внимания.

Выслушав все это, судья вынес вердикт: влюбленным стоит решить все разногласия самостоятельно.