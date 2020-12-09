МИД назвал арест россиянина в Дании очередным этапом антироссийской истерии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России контролируют ситуацию с российским гражданином, задержанным в Дании в июле этого года и обвиненном в работе в пользу российских спецслужб. Ему уже предоставили правозащитника, свою вину россиянин не признает. В целом российская сторона рассматривает эту ситуацию как очередной этап антироссийской истерии. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в среду, 9 декабря.

- Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Эти бездоказательные обвинения напоминают «охоту на ведьм» и ставят под удар деятельность наших специалистов в Дании, - говорится в заявлении.

Мария Захарова отметила, что с самого первого дня задержания консульский отдел российского посольства в Дании оказывают россиянину необходимую помощь. Представители посольства посещают его в СИЗО, содействуют в налаживании связи с родственниками и близкими.

- Мы рассчитываем, что при всем предвзятом характере обвинений справедливость восторжествуют, - отметила официальный представитель МИД России.