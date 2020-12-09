Подозреваемого в угрозах журналисту RT задержали в Белоруссии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белоруссии задержали подозреваемый, угрожавшего убийством журналисту RT. Правоохранители уже возбудили дело по данному факту. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Сообщается, что в сентябре этого года в правоохранительные органы обратился продюсер российского сетевого издания Константин Придыбайло. Он сообщил, что получил от неизвестного лица угрозы по телефону.

- Оперативники МВД Белоруссии выяснили, что заявителю звонил 47-летний житель Минска, который выказывал намерение расправиться с ним. Подозреваемого уже задержали. Следователи возбудили уголовное дело за угрозу убийством, - говорится в сообщении ведомства. История произошла в сентябре, когда российский журналист занимался освещением протестов в Минске.

В МВД республики отметили, что фигурант работает в минском социальном центре «религиозного толка».Теперь за угрозы ему грозит до двух лет колонии.