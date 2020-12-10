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Коронавирус в Москве, последние новости на 10 декабря 2020 года: покупателей оштрафовали на 312 тысяч рублей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Москве на 10 декабря 2020 года
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 507 149 человек

Число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 507 149 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Москве выявили 5145 новых случаев заражения. Среди новых заболевших 42,5%— от 18 до 45 лет, 9,5% - дети.

- Госпитализировано 1656 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 451 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 507 149 человек.

Напомним, что в столице с 5 декабря началась вакцинация от коронавируса. Первым прививку сделают учителям, врачам и соцработникам. В городе открыли 70 прививочных пунктов.

- Вакцина будет бесплатной, в рамках ОМС и исключительно добровольной. Вакцина внесена в список жизненно важных лекарственных препаратов – это говорит о том, что тем, кому нужна, она вводится совершенно бесплатно, - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио "Комсомольская правда".

В столице провели проверку об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. Как оказалось, никаких взломов систем Правительства Москвы не было.

- Утечка из-за того, что сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры, - рассказал Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий Москвы.

Роспотребнадзор продолжает контролировать соблюдение мер профилактики COVID-19 в общественных местах. В ходе последней проверки в торговых центрах оштрафовали 78 человек на сумму 312 тысяч рублей. Покупатели были без масок и перчаток в ТЦ "Мозайка", "Город" и "Феникс". На месте по факту нарушений были составлены протоколы.

- Сумма штрафных санкций, предусмотренных статьей 3.18 (часть 2) КоАП города Москвы, составляет 4000 рублей, - сказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Евгений Обидин.

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