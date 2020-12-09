СК России начал проверку из-за осквернения памятников советским воинам в Литве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с появлением информации об осквернении в Литве памятников советским воинам. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, чьи слова приводятся на сайте правоохранительного органа.

- По имеющимся данным, злоумышленники облили красной краской монумент советским воинам, которые погибли в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии на братском кладбище в городе Обяляй Литвы. Кроме того, на памятники нанесли оскорбительную символику, - говорится в сообщении.

Осквернение памятников увидели во время осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты». Расследованием данного преступления замет отдел преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.

Напомним, что в сентябре в литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда осквернили памятник советским воинам, облив его краской. Глава Следственного комитета России поручил российским следователям провести оценку ущерба, нанесенного памятнику советским воинам.