Рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией, заявил Путин Фото: REUTERS

Рост цен на базовые продукты питания в России не связан с пандемией коронавирусной инфекции. Его можно объяснить попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Об этом во время совещания по вопросам экономики в среду, 9 декабря, заявил российский лидер Владимир Путин.

- Рост цен на базовые продукты питания пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия-то? Взять, например, сахар. Министр сельского хозяйства сейчас докладывал, что внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли?, - подчеркнул глава государства.

При этом Владимир Путин отметил, что ему уже докладывают об определенной стабилизации по данному вопросу.

Президент также обратил внимание на рост цен на подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия. По словам главы государства, увеличение стоимость на базовые продукты питания в стране можно объяснить динамикой цен на мировых рынках и попыткой подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.

Как ранее писал сайт Kp.ru, Владимир Путин на сегодняшнем совещании также потребовал своевременно реагировать на негативную динамику цен на продукты питания в стране, а при принятии решений учитывать интересы российских предпринимателей.