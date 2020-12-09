Экономист назвал два фактора, указывающих на дальнейшее падение доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист и политолог Никита Масленников назвал два фактора, которые указывают на дальнейшее ослабление доллара: это дефицит бюджета и размер госдолга США.

Эти два показателя указывают на дальнейшую неопределенную судьбы американской валюты. По мнению эксперта, под заявлениями о возможном обесценивании доллара есть реальные основания.

- Это два фундаментальных фактора, которые в среднесрочной перспективе ведут к ослаблению доллара. Итоги финансового года, который завершился в октябре, дефицит бюджета США составил 15,2 % ВВП. Это рекордный показатель, - отметил Масленников в беседе с ФАН.

Получается, что на сегодняшний день госдолг США почти сравнялся с внутренним валовым продуктом страны.

Вопросы относительно судьбы доллара будут сохраняться до вступления в должность нового президента США. При этом стоит помнить, что процессы ослабления или укрепления доллара носят цикличный характер.

В свою очередь директор E.M.FINANCE Евгений Марченко в беседе со "Свободной прессой" отметил в пользу рубля сейчас играет не только цена на нефть, но и то, что крупные фирмы начинают готовиться к оплате налогов. Валютные запасы меняются на рубли, что повышает спрос и способствует укреплению позиций рубля.