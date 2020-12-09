Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жителей Подмосковья напугали «фантастические» звуки из замерзшего пруда

Странные звуки, похожие на выстрелы из бластера, исходили от воды Фабричного пруда
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Жителей Подмосковья напугали «фантастические» звуки из городского пруда

Жителей Подмосковья напугали «фантастические» звуки из городского пруда

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Странные звуки из пруда, похожие на выстрелы из лазерного бластера в фантастическом фильме, всполошили жителей подмосковного Реутова. Видео, на котором слышно необычные звуки, исходящие от покрывающимся льдом Фабричного пруда в одноименном парке, местные жители опубликовали в городском Instagram.

Жители города сильно удивились и предположили, что это розыгрыш. В комментариях под записью пользователи сети предположили также, что это слуховые галлюцинации, явление внеземного происхождения или просто фейк с наложенным поверх видео звуком. Однако представители администрации «Фабричного пруда» объяснили, что ничего фантастического в этих звуках нет.

- Такие необычные звуки в живой природе возникают при незначительном движении льда по поверхности водоема. Льдины не намертво скреплены друг с другом, они медленно двигаются и издают этот звук, - пояснили в администрации парка.