Жителей Подмосковья напугали «фантастические» звуки из замерзшего пруда

Жителей Подмосковья напугали «фантастические» звуки из городского пруда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Странные звуки из пруда, похожие на выстрелы из лазерного бластера в фантастическом фильме, всполошили жителей подмосковного Реутова. Видео, на котором слышно необычные звуки, исходящие от покрывающимся льдом Фабричного пруда в одноименном парке, местные жители опубликовали в городском Instagram.

Жители города сильно удивились и предположили, что это розыгрыш. В комментариях под записью пользователи сети предположили также, что это слуховые галлюцинации, явление внеземного происхождения или просто фейк с наложенным поверх видео звуком. Однако представители администрации «Фабричного пруда» объяснили, что ничего фантастического в этих звуках нет.

- Такие необычные звуки в живой природе возникают при незначительном движении льда по поверхности водоема. Льдины не намертво скреплены друг с другом, они медленно двигаются и издают этот звук, - пояснили в администрации парка.