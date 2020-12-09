Азербайджан передал трех пленных Армении при посредничестве России Фото: REUTERS

Азербайджанская сторона при посредничестве России передала Армении трех пленных. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил действующий при правительстве Армянский единый информцентр.

- Офис вице-премьера Тиграна Авиняна сообщает, что при посредничестве российской стороны Армении передали троих армянских военнопленных, - говорится на официальной странице центра в социальной сети Facebook.

Напомним, что 9 ноября лидеры России и Азербайджана и глава армянского правительства подписали совместное заявление о полном прекращении всех боевых действий в Нагорном Карабахе. По условиях данного трехстороннего соглашения, стороны конфликта останавливаются на занимаемых позициях, передают друг другу пленных и тела убитых во время боевых столкновений, а в регион вводят российские миротворцы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех». В обмен решили включить и тех, кто попал в плен еще до недавних боевых столкновений в Нагорном Карабахе.