Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Азербайджан передал трех пленных Армении при посредничестве России

Об этом сообщил Армянский единый информцентр
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Азербайджан передал трех пленных Армении при посредничестве России

Азербайджан передал трех пленных Армении при посредничестве России

Фото: REUTERS

Азербайджанская сторона при посредничестве России передала Армении трех пленных. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил действующий при правительстве Армянский единый информцентр.

- Офис вице-премьера Тиграна Авиняна сообщает, что при посредничестве российской стороны Армении передали троих армянских военнопленных, - говорится на официальной странице центра в социальной сети Facebook.

Напомним, что 9 ноября лидеры России и Азербайджана и глава армянского правительства подписали совместное заявление о полном прекращении всех боевых действий в Нагорном Карабахе. По условиях данного трехстороннего соглашения, стороны конфликта останавливаются на занимаемых позициях, передают друг другу пленных и тела убитых во время боевых столкновений, а в регион вводят российские миротворцы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех». В обмен решили включить и тех, кто попал в плен еще до недавних боевых столкновений в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе