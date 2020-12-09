Минздрав Турции заявил о начале токсикологических испытаний российской вакцины от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция приступает к токсикологическим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре. Таким образом Коджа опроверг появившуюся в среду информацию газеты Habertürk.

- Для нас очень важна, чтобы российская вакцина прошла токсикологические испытания и соответствовала GLP. Мы уже приступили к этим испытаниями. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет, - отметил турецкий министр.

Как писал сайт Kp.ru, ранее появилась информация о том, что власти Турции решили отказаться от закупки вакцины от коронавируса, разработанной российскими учеными, якобы из-за несоответствия GLP российский препарат не получил в Турции лицензию. Чуть позже в Российском фонде прямых инвестиций эти сведения опровергли, заявив, что переговоры по поставкам вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Турцию в настоящее время продолжаются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне данных новостей напомнил, что российский препарат является эффективным и безопасным и должен сыграть значительную роль в противодействии эпидемии.